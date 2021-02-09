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Дубль Гераськина принёс «Северстали» победу в гостевом матче с «Йокеритом»

Дубль Гераськина принёс «Северстали» победу в гостевом матче с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Северсталь» обыграла финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Главным героем встречи стал форвард «Северстали» Игорь Гераськин, который оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 27 бросков. Единственный гол у «Йокерита» забил Якуб Крейчик.

Это четвёртая победа череповецкого клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 11 февраля дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Северсталь» 16 февраля в Череповце — с ярославским «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Гераськин (Няттинен, Капустин) – 13:44' (5x5)   1:1 Крейчик (Норман) – 25:19' (5x5)   1:2 Гераськин – 61:39' (3x3)
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