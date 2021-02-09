Дубль Гераськина принёс «Северстали» победу в гостевом матче с «Йокеритом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Северсталь» обыграла финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Главным героем встречи стал форвард «Северстали» Игорь Гераськин, который оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 27 бросков. Единственный гол у «Йокерита» забил Якуб Крейчик.

Это четвёртая победа череповецкого клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 11 февраля дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Северсталь» 16 февраля в Череповце — с ярославским «Локомотивом».