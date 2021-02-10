Гераськин: «Северсталь» должна быть в плей-офф, хочется подняться на пятое место

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (2:1 ОТ). В этой встрече форвард оформил дубль.
«Сегодня первыми забили, неплохо играли, контролировали. Во втором ошиблись в своей зоне, счёт сравнялся. Потом была равная игра. В овертайме Саня Петунин просто отдал здорово, оставалось только забить. Классно, что удалось оформить первый дубль и побить личный рекорд по голам за сезон.
Мотивация выходными? Отдыхать — не работать, хочется больше выходных. Это шанс съездить домой и побыть с родными. Мы уверены в себе, должны быть в плей-офф, хочется подняться на пятое место. Ещё есть шанс, надо попробовать им воспользоваться. Не сравнивал бы оставшиеся команды в сезоне, никто не будет просто так отдавать матчи. С любой командой будет тяжело», — приводит слова Гераськина пресс-служба КХЛ.
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