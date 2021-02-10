Гендиректор «Питтсбурга» прокомментировал большие перемены в руководстве клуба
Генеральный директор «Питтсбург Пингвинз» Дэвид Морехаус прокомментировал назначение Брайана Бурка президентом хоккейных операций, а Рона Хекстолла генеральным менеджером клуба.
«Нам повезло заполучить двух очень уважаемых людей, которые обладают совместным опытом работы на управленченских позициях НХЛ более 50 лет. Рона и Брайана хорошо знают в мире хоккея за их желание побеждать и чемпионскую породу. Они хорошо знакомы и обладают большим опытом во всех аспектах игры. Они оба с нетерпением ждут начала работы в Питтсбурге, где будут применять свои знания для строительства долгосрочного успеха», — цитирует Морехауса пресс-служба НХЛ.
Функционеры заменят Джима Рутерфорда, ранее покинувшего пост генерального менеджера по личным обстоятельствам.
Рон Хекстолл назначен генменеджером «Питтсбурга», Брайан Бурк — новый президент клуба
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