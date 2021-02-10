Голкипер Лазушин перешёл в словацкую «Детву»

Словацкий клуб «Детва» на официальной странице в «Фейсбуке» объявил о подписании контракта с российским вратарём Александром Лазушиным.

Ранее голкипер покинул рижское «Динамо».



В нынешнем сезоне 32-летний голкипер сыграл один матч за «Куньлунь Ред Стар», в котором пропустил семь шайб от «Автомобилиста» (0:7). Больше Александр на лёд в составе китайского клуба не выходил, а контракт с голкипером был расторгнут.



23 октября 2020 года российский вратарь пополнил состав рижского «Динамо». В этом клубе Лазушин сыграл четыре матча, в которых потерпел три поражения при проценте отражённых бросков 86,6 и коэффициенте надёжности 4,49. В общей сложности в нынешнем сезоне Лазушин проиграл четыре матча из пяти, пропустив 20 шайб при 84,5% отражённых бросков.