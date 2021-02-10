Голкипер Лазушин перешёл в словацкую «Детву»

Словацкий клуб «Детва» на официальной странице в «Фейсбуке» объявил о подписании контракта с российским вратарём Александром Лазушиным.
Ранее голкипер покинул рижское «Динамо».
В нынешнем сезоне 32-летний голкипер сыграл один матч за «Куньлунь Ред Стар», в котором пропустил семь шайб от «Автомобилиста» (0:7). Больше Александр на лёд в составе китайского клуба не выходил, а контракт с голкипером был расторгнут.
23 октября 2020 года российский вратарь пополнил состав рижского «Динамо». В этом клубе Лазушин сыграл четыре матча, в которых потерпел три поражения при проценте отражённых бросков 86,6 и коэффициенте надёжности 4,49. В общей сложности в нынешнем сезоне Лазушин проиграл четыре матча из пяти, пропустив 20 шайб при 84,5% отражённых бросков.
- 10 февраля 2021
-
18:53
-
18:16
-
18:03
-
18:00
-
17:17
-
17:01
-
16:35
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
12:36
-
12:09
-
11:58
-
11:49
-
11:41
-
11:25
-
10:58
-
10:35
-
10:01
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:06
-
08:01
-
07:45
-
07:19
-
07:15