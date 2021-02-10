Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Финляндией в Мальмё

Вчера, 9 февраля, сборная России прибыла в шведский город Мальмё, где состоится третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. После прохождения тестов на коронавирус и до получения результатов (все отрицательные) команда находилась в номерах отеля, располагающегося в одном здании с «Мальмё Ареной», сообщается на официальном сайте ФХР.
Сборная работала в следующих сочетаниях:
Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров;
Белые: Алексеев — Минулин, Чехович — Хуснутдинов — Жафяров;
Синие: Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко;
Красные: Кирсанов — Журавлев, Кравцов — Соркин — Шмелёв;
Зелёные: Мисюль — Чистяков, Грошев — Бардаков — Подколзин.
Чёрные: Ибрагимов — Мухамадуллин, Моисеев — Рубцов — Чибриков.
Первый матч на турнире национальная сборная России проведёт с командой Финляндии. Начало — в 17:00 мск.
- 10 февраля 2021
-
18:53
-
18:16
-
18:03
-
18:00
-
17:17
-
17:01
-
16:35
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
12:36
-
12:09
-
11:58
-
11:49
-
11:41
-
11:25
-
10:58
-
10:35
-
10:01
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:06
-
08:01
-
07:45
-
07:19
-
07:15