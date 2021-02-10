Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Финляндией в Мальмё

Вчера, 9 февраля, сборная России прибыла в шведский город Мальмё, где состоится третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. После прохождения тестов на коронавирус и до получения результатов (все отрицательные) команда находилась в номерах отеля, располагающегося в одном здании с «Мальмё Ареной», сообщается на официальном сайте ФХР.



Сборная работала в следующих сочетаниях:



Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров;

Белые: Алексеев — Минулин, Чехович — Хуснутдинов — Жафяров;

Синие: Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко;

Красные: Кирсанов — Журавлев, Кравцов — Соркин — Шмелёв;

Зелёные: Мисюль — Чистяков, Грошев — Бардаков — Подколзин.

Чёрные: Ибрагимов — Мухамадуллин, Моисеев — Рубцов — Чибриков.



Первый матч на турнире национальная сборная России проведёт с командой Финляндии. Начало — в 17:00 мск.

В составе сборной России на третий этап Евротура произошли две замены