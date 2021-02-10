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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Финляндией в Мальмё

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Финляндией в Мальмё
Хоккей / Евротур 0
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Вчера, 9 февраля, сборная России прибыла в шведский город Мальмё, где состоится третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. После прохождения тестов на коронавирус и до получения результатов (все отрицательные) команда находилась в номерах отеля, располагающегося в одном здании с «Мальмё Ареной», сообщается на официальном сайте ФХР.

Сборная работала в следующих сочетаниях:

Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров;
Белые: Алексеев — Минулин, Чехович — Хуснутдинов — Жафяров;
Синие: Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко;
Красные: Кирсанов — Журавлев, Кравцов — Соркин — Шмелёв;
Зелёные: Мисюль — Чистяков, Грошев — Бардаков — Подколзин.
Чёрные: Ибрагимов — Мухамадуллин, Моисеев — Рубцов — Чибриков.

Первый матч на турнире национальная сборная России проведёт с командой Финляндии. Начало — в 17:00 мск.

В составе сборной России на третий этап Евротура произошли две замены
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