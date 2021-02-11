Макгуайр: у Мэттьюса лучший бросок в НХЛ. Возможно, за исключением Овечкина

Известный североамериканский телеведущий и комментатор Пьер Макгуайр оценил игру нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, который забивал на протяжении восьми встреч кряду до матча с «Монреаль Канадиенс» (4:2).

«Я не верю в то, что в нынешней НХЛ кто-то бросает лучше, чем Мэттьюс. У него лучший бросок в лиге. Ну, возможно, за исключением Александра Овечкина. Многие болельщики мне уже говорят, что считают Мэттьюса самым величайшим «кленовым листом» за всю историю. Он уже более доминирующий игрок, чем лидеры прошлого — Матс Сундин и Даг Гилмор», — сказал Макгуайр в эфире TSN 690.



Стоит добавить, что ранее Макгуайр называл Мэттьюса одним из лучших оборонительных форвардов в лиге, утверждая, что он способен «закрыть» любого соперника.