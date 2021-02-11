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Давыдов — о новом контракте для Шипачёва: в этом вопросе «Динамо» нельзя тянуть резину

Давыдов — о новом контракте для Шипачёва: в этом вопросе «Динамо» нельзя тянуть резину
Хоккей / КХЛ 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал намерение московского «Динамо» продлить контракт с капитаном команды Вадимом Шипачёвым.

«Считаю, что в этом вопросе нельзя тянуть резину. Уже говорил, что Шипачёв смог стать настоящим лидером нашей команды, где-то для меня это даже стало сюрпризом. Понятно, что к свободному агенту такого уровня на рынке будет большой интерес, ведь при всем уважении к КХЛ звёзд в лиге совсем немного. Поэтому «Динамо» работает на опережение. Если удастся договориться с Шипачёвым», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 42 результативные передачи. Шипачёв лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

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