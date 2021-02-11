Петренко: главный тренер сборной России должен параллельно возглавлять клуб

Олимпийский чемпион, чемпион мира, ныне тренер клуба ВХЛ «Динамо» (Красногорск) Сергей Петренко считает, что тренер, который возглавляет сборную России, должен работать в клубе.
«Не вижу ничего плохого и, мало того, считаю, что тренер сборной должен параллельно возглавлять клуб. Да, работа в сборной и клубе сильно отличается, тем не менее, только совмещая эти должности, специалист будет всегда в рабочем тонусе.
В нынешнее время в каждой команде помимо тренерского штаба есть специальный аналитический отдел. Эти сотрудники предоставляют тренеру абсолютно любую информацию по хоккеистам, по их физическому состоянию, по их показателям во время игр. Это касается и сборных.
Сейчас в ФХР очень большое внимание уделяют именно этому аспекту. Информация поступает в тренерский штаб в режиме онлайн. Совмещение двух должностей позволяет тренеру просматривать больше кандидатов в национальную команду», — сказал Петренко «Чемпионату».
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