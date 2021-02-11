Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Финляндией

Сегодня, 11 ферваля, сборная России в Мальмё проведёт первый матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:

Самонов (Тарасов);

Алексеев — Минулин, Чехович — Хуснутдинов — Жафяров;

Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко;

Кирсанов — Журавлёв, Кравцов — Соркин — Шмелёв;

Мисюль, Чибриков, Грошев — Бардаков — Подколзин.

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.