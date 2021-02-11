Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Финляндией
Сегодня, 11 ферваля, сборная России в Мальмё проведёт первый матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:
Самонов (Тарасов);
Алексеев — Минулин, Чехович — Хуснутдинов — Жафяров;
Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко;
Кирсанов — Журавлёв, Кравцов — Соркин — Шмелёв;
Мисюль, Чибриков, Грошев — Бардаков — Подколзин.
Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.
Россия – Финляндия. Онлайн матча Евротура. Победят ли наши в седьмой раз подряд?
Всё самое главное и интересное о первой встрече команды Игоря Ларионова на льду арены в Мальмё.
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