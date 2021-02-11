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Ни один клуб НХЛ не забрал Артёма Анисимова с драфта отказов

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов прошёл процедуру драфта отказов. Ни один клуб НХЛ не заинтересовался игроком, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Анисимов выступает за «Сенаторз» с лета 2019 года, будучи обменянным из «Чикаго Блэкхоукс» на Зака Смита. В нынешнем сезоне российский нападающий в четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отдал одну результативную передачу при показателе полезности «–3».

За «Оттаву» Анисимов сыграл 53 встречи, в которых забросил 15 шайб и отдал шесть голевых пасов при общем показателе полезности «–18».

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ, состоявшемся в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр», «Оттава» потерпела поражение от «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:3.