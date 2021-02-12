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Летанг — о спасительном голе Малкина: Джино хорошо открылся и нанёс отличный бросок

Летанг — о спасительном голе Малкина: Джино хорошо открылся и нанёс отличный бросок
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) прокомментировал спасительный гол российского форварда Евгения Малкина, который перевёл матч в овертайм за 18 секунд до конца основного времени.

««Айлендерс» — это отличная команда при игре в защите. Они очень компактно играют у своих ворот и блокируют огромное количество бросков. Джино проделал громадную работу, чтобы хорошо открыться, после чего нанёс отличный бросок. Это то, что он делает хорошо. У нас был отличный траффик, в общем это был классный эпизод», — сказал Летанг после матча.

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