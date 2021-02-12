«Питтсбург» в «Твиттере» — о спасительном голе Малкина: не будите зверя

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) отреагировала на спасительный гол российского форварда Евгения Малкина, который перевёл матч в овертайм за 18 секунд до конца основного времени.

«Не будите зверя», — подписан пост в «твиттере» «Питтсбурга» с голом российского форварда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Это поражение стало для «Айлендерс» первым после двух подряд побед, а «Питтсбург» победил после двух подряд проигранных встреч. Следующие матчи 14 и 17 февраля «Пингвинз» проведут дома с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» 14 февраля примет «Бостон Брюинз».