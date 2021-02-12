Джон Гибсон вышел на единоличное третье место по матчам на ноль в истории «Анахайма»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственной шайбы стал Макс Комтуа.

Главным героем матча стал голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 21 бросок. Американский вратарь оформил третий шат-аут в нынешней регулярке, благодаря чему догнал голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ. Американец и россиянин делят первое место в лиге по этому показателю.

Помимо этого, Гибсон оформил 22-й шат-аут за карьеру в клубе, благодаря чему вышел на единоличное третье место по матчам на ноль в истории «Анахайма». Американец превзошёл результат Йонаса Хиллера (21). Рекорд принадлежит Жану-Себастьяну Жигеру (32). Второе место занимает Ги Эбер (27).