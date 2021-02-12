Игроки «Вегаса» провели матч с «Анахаймом» в хромированных под золото шлемах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственной шайбы стал Макс Комтуа.

Игроки «Вегаса» провели матч в хромированных под золото шлемах. Это первый такой случай в истории «Голден Найтс», выступающих в НХЛ с 2017 года. Ранее хромированные шлемы начал использовать фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ – «Хендерсон Силвер Найтс».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вегаса».

Главным героем матча стал голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 21 бросок. Американский вратарь оформил третий шат-аут в нынешней регулярке, благодаря чему догнал голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ. Американец и россиянин делят первое место в лиге по этому показателю.