Анисимов вызван из запасного состава «Оттавы». Он может сыграть с «Виннипегом»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов вызван из запасного состава команды, сообщает пресс-служба «сенаторов» в «Твиттере».

Российский форвард может сыграть в матче с «Виннипег Джетс». Встреча состоится сегодня, 13 февраля. Старт запланирован на 23:00 мск.

Напомним, Анисимов прошёл процедуру драфта отказов. Ни один из клубов НХЛ не заинтересовался российским форвардом.



Анисимов выступает за «Сенаторз» с лета 2019 года. Он был обменян из «Чикаго Блэкхоукс» на Зака Смита. В нынешнем сезоне российский нападающий в четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отдал одну результативную передачу при показателе полезности «–3».



За «Оттаву» Анисимов сыграл 53 встречи, в которых забросил 15 шайб и отдал шесть голевых пасов при общем показателе полезности «–18».