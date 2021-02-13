Кожевников — о встрече со Швецией: класс команды проявляется именно в тяжёлых матчах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги второго матча сборной России на Шведских играх, в котором российская команда обыграла хозяев в серии буллитов – 2:1.
«Как я и предполагал, матч получился очень сложным. В первом периоде шведы нас переиграли, перебросали. Наши ребята выстояли, в том числе и дважды в меньшинстве. Молодцы. Класс команды проявляется именно в тяжёлых матчах, а не когда всё идёт легко, как «по маслу». Очень важно, что сумели во втором периоде сравнять счёт. Отметил бы совсем юного 17-летнего Никиту Чибрикова, который набрал первое очко в национальной сборной. В овертайме шведы имели большинство, могли вырвать победу, но наша оборона во главе с вратарём Александром Самоновым выстояла. А в серии буллитов мы оказались сильнее. Две победы в двух матчах – и отличный шанс выиграть Шведские игры», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 13 февраля 2021
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