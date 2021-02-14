Кожевников — о победе на Евротуре: система подготовки сборных начинает давать свои плоды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает победу сборной России на Шведских играх абсолютно закономерной.

«Во всех трёх матчах турнира сборная России показала характер, старалась играть в атакующий хоккей. Да, где-то что-то не получалось, но при этом не нужно забывать, что главной задачей было просмотреть ближайший резерв. Было принято решение не привлекать тех ребят, которые уже имеют огромный опыт выступления за сборную и являются лидерами национальной команды. Опыт получил весь тренерский штаб. Очень важна практика для тренеров юниорской сборной Филатова и Лещёва, у которых скоро чемпионат мира.

Ещё хотел бы отметить многих дебютантов, в том числе 17-летнего Чибрикова. Он должен стать лидером нашей команды на юниорском чемпионате мира, в нынешнем турнире он получил бесценный опыт. Система подготовки сборных начинает давать свои плоды», — сказал Кожевников «Чемпионату».