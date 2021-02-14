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Кожевников — о победе на Евротуре: система подготовки сборных начинает давать свои плоды

Кожевников — о победе на Евротуре: система подготовки сборных начинает давать свои плоды
Хоккей / Евротур 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает победу сборной России на Шведских играх абсолютно закономерной.

«Во всех трёх матчах турнира сборная России показала характер, старалась играть в атакующий хоккей. Да, где-то что-то не получалось, но при этом не нужно забывать, что главной задачей было просмотреть ближайший резерв. Было принято решение не привлекать тех ребят, которые уже имеют огромный опыт выступления за сборную и являются лидерами национальной команды. Опыт получил весь тренерский штаб. Очень важна практика для тренеров юниорской сборной Филатова и Лещёва, у которых скоро чемпионат мира.

Ещё хотел бы отметить многих дебютантов, в том числе 17-летнего Чибрикова. Он должен стать лидером нашей команды на юниорском чемпионате мира, в нынешнем турнире он получил бесценный опыт. Система подготовки сборных начинает давать свои плоды», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур
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