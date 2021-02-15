Р. Ротенберг: сборной России есть над чем работать, мы хотим в каждой детали быть лучшими

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России на третьем этапе Евротура — Шведские хоккейные игры.

«Нам есть над чем работать, мы постоянно работаем над деталями. У нас огромная система аналитики, работа над ошибками, обратная связь. Хоккей — игра ошибок. Сейчас мы будем разбирать все ошибки, будет произведена большая работа. Будем оттачивать игру, чтобы к чемпионату мира во всех компонентах подойти в идеальном состоянии. Мы разделяем работу тренеров по всем направлениям. Мы хотим в каждой детали быть лучшими. По этому турниру нашим слабым местом было большинство. Реализация большинства будет иметь ключевое значение на чемпионате мира. Это тот компонент, который мы обязаны усилить. И мы будем его усиливать.

Следующий этап Евротура будет уже после плей-офф КХЛ. Это будет самый важный этап подготовки к чемпионату мира. Мы постоянно смотрим всех кандидатов, тренеры ежедневно в тонусе. Мы на связи и со всеми нашими игроками, которые находятся за океаном, исходим из фактов.

Может ли Ларионов усилить тренерский штаб на чемпионате мира? Главный тренер Валерий Николаевич Брагин с нами постоянно на связи, у нас постоянная радиосвязь с командой. Мы работаем все вместе. Рано говорить про какие-то усиления. На Кубке Первого канала наш штаб отработал в том составе, в котором мы планируем работать на чемпионате мира. Могут быть ещё какие-то детальные моменты, мы хорошо завершили этот важный цикл подготовки к чемпионату мира и идём дальше. Сейчас для нас самое главное — выиграть юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет», — приводит слова Ротенберга ТАСС.