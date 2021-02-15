Р. Ротенберг: сборной России есть над чем работать, мы хотим в каждой детали быть лучшими

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России на третьем этапе Евротура — Шведские хоккейные игры.
«Нам есть над чем работать, мы постоянно работаем над деталями. У нас огромная система аналитики, работа над ошибками, обратная связь. Хоккей — игра ошибок. Сейчас мы будем разбирать все ошибки, будет произведена большая работа. Будем оттачивать игру, чтобы к чемпионату мира во всех компонентах подойти в идеальном состоянии. Мы разделяем работу тренеров по всем направлениям. Мы хотим в каждой детали быть лучшими. По этому турниру нашим слабым местом было большинство. Реализация большинства будет иметь ключевое значение на чемпионате мира. Это тот компонент, который мы обязаны усилить. И мы будем его усиливать.
Следующий этап Евротура будет уже после плей-офф КХЛ. Это будет самый важный этап подготовки к чемпионату мира. Мы постоянно смотрим всех кандидатов, тренеры ежедневно в тонусе. Мы на связи и со всеми нашими игроками, которые находятся за океаном, исходим из фактов.
Может ли Ларионов усилить тренерский штаб на чемпионате мира? Главный тренер Валерий Николаевич Брагин с нами постоянно на связи, у нас постоянная радиосвязь с командой. Мы работаем все вместе. Рано говорить про какие-то усиления. На Кубке Первого канала наш штаб отработал в том составе, в котором мы планируем работать на чемпионате мира. Могут быть ещё какие-то детальные моменты, мы хорошо завершили этот важный цикл подготовки к чемпионату мира и идём дальше. Сейчас для нас самое главное — выиграть юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
- 15 февраля 2021
-
13:25
-
13:00
-
12:39
-
12:13
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
08:53
-
08:33
-
05:50
-
03:39
-
01:54
-
01:47
-
01:32
- 14 февраля 2021
-
23:55
-
23:42
-
22:45
-
22:24
-
22:00
-
21:47
-
21:02
-
20:52
-
20:19
-
19:45
-
19:27
-
19:09
-
19:05
-
19:00
-
18:25
-
18:00