Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брагин прокомментировал информацию о возможном уходе из СКА и сборной России после сезона

Брагин прокомментировал информацию о возможном уходе из СКА и сборной России после сезона
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной России и СКА Валерий Брагин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба и национальной команды после этого сезона.

«Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».

Вчера, 14 февраля, сборная России одержала победу в матче с Чехией (7:4) на Шведских играх и выиграла турнир. Обязанности главного тренера исполнял Игорь Ларионов. Ранее он также руководил сборной на Кубке Карьяла.

Напомним, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ постановил лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.

Третьяк: главным тренером на ЧМ-2021 будет Брагин. Они с Ларионовым работают в связке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021