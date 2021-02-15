Брагин прокомментировал информацию о возможном уходе из СКА и сборной России после сезона

Главный тренер сборной России и СКА Валерий Брагин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба и национальной команды после этого сезона.
«Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».
Вчера, 14 февраля, сборная России одержала победу в матче с Чехией (7:4) на Шведских играх и выиграла турнир. Обязанности главного тренера исполнял Игорь Ларионов. Ранее он также руководил сборной на Кубке Карьяла.
Напомним, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ постановил лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.
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