Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию

Сегодня, 15 февраля, московское «Динамо» отправилось на трёхматчевый выезд, сообщается на официальной странице команды в «Телеграме». Столичный клуб сыграет с минским «Динамо», СКА и «Йокеритом».



В поездку тренерский штаб взял 29 хоккеистов.



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Эмиль Гарипов.



Защитники: Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Юусо Хиетанен, Михал Чайковски, Артём Волков, Егор Зайцев, Андрей Прибыльский, Сергей Бойков, Михаил Григорьев, Егор Аланов.



Нападающие: Владимир Брюквин, Магнус Пяаярви-Свенссон, Егор Брызгалов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Владислав Ефремов, Андрей Алексеев, Илья Круглов, Олег Зайцев, Иван Муранов, Даниил Тарасов, Иван Игумнов, Илья Шипов, Дмитрий Рашевский.



Отметим, что Илья Круглов, Егор Брызгалов, Дмитрий Рашевский и Егор Аланов присоединятся к команде в Санкт-Петербурге. Они находятся в расположении команды ВХЛ, которой сегодня, 15 февраля, предстоит матч со «СКА-Невой», а 17 февраля — с санкт-петербургским «Динамо». В этих встречах решится судьба путёвки в плей-офф.

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