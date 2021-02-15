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Зарипов вернулся в состав «Ак Барса» на матч с рижским «Динамо»

Зарипов вернулся в состав «Ак Барса» на матч с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» объявил состав на гостевую встречу с рижским «Динамо», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».

В состав «Ак Барса» вернулся капитан Данис Зарипов. Напомним, в матче с «Автомобилистом» нападающий получил удаление за неспортивное поведение и пропустил встречу с «Металлургом».

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

  • Викстранд – Мёрфи, Галимов – Да Коста – Тихонов;
  • Яруллин – Рукавишников, Галиев – Бурмистров – Зарипов;
  • Юдин – Лямкин, Воронков – Кормье – Петров;
  • Песонен, Лучевников, Лукоянов – Сафонов – Глухов.

Место в воротах займёт Тимур Билялов. Его сменщиком станет Амир Мифтахов.

Встреча между казанским «Ак Барсом» и рижским «Динамо» состоится на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии сегодня, 15 февраля. Начало матча запланировано на 20:30 мск.

Зарипова удалили до конца матча с «Автомобилистом» за неспортивное поведение
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