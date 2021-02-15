Зарипов вернулся в состав «Ак Барса» на матч с рижским «Динамо»

«Ак Барс» объявил состав на гостевую встречу с рижским «Динамо», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».

В состав «Ак Барса» вернулся капитан Данис Зарипов. Напомним, в матче с «Автомобилистом» нападающий получил удаление за неспортивное поведение и пропустил встречу с «Металлургом».

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Викстранд – Мёрфи, Галимов – Да Коста – Тихонов;

Яруллин – Рукавишников, Галиев – Бурмистров – Зарипов;

Юдин – Лямкин, Воронков – Кормье – Петров;

Песонен, Лучевников, Лукоянов – Сафонов – Глухов.

Место в воротах займёт Тимур Билялов. Его сменщиком станет Амир Мифтахов.

Встреча между казанским «Ак Барсом» и рижским «Динамо» состоится на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии сегодня, 15 февраля. Начало матча запланировано на 20:30 мск.