Вратарь «Локо» повторил рекорд МХЛ по «сухим» матчам за одну «регулярку»

Вратарь ярославского «Локо» Егор Гуськов повторил рекорд по «сухим» матчам за один регулярный чемпионат МХЛ, который был установлен в сезоне-2018/2019, сообщается на официальном сайте лиги.



Рекорд по «сухарям» в регулярном чемпионате МХЛ — 12 матчей, который три года назад установил страж ворот МХК «Динамо СПб» Кирилл Устименко. На втором месте сразу три вратаря, у которых по 11 «сухих» матчей за сезон: всё тот же Устименко (сезон-2017/2018), его одноклубник и нынешний основной вратарь питерских динамовцев Макар Чуфаров (сезон-2019/2020) и Владислав Габал, на счету которого 11 матчей на «ноль» в сезоне-2013/2014 за команду «Энергия» из Карловых Вар.



Егор Гуськов отстоял 12 матчей на «ноль» (для этого ему потребовалось провести 45 матчей), в том числе две последние домашние встречи, в которых ярославцы обыграли «СКА-1946». До конца регулярного чемпионата МХЛ «железнодорожникам» предстоит провести ещё шесть матчей.



18-19 февраля «Локо» сыграет с московским «Динамо», 27-28 февраля — с череповецким «Алмазом», 2-3 марта ярославцы завершат регулярный чемпионат МХЛ матчами с «Ригой».

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