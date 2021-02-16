«Торонто» обменял Егора Коршкова в «Каролину» на Алекса Гальченюка

«Торонто Мэйпл Лифс» произвёл обмен игроками с «Каролиной Харрикейнз», сообщается на официальном сайте НХЛ. Канадский клуб получил форварда «ураганов» Алекса Гальченюка, отдав взамен форварда Егора Коршкова и защитника Дэвида Варсофски.

Коршков в этом сезоне был арендован ярославским «Локомотивом». В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ 24-летний нападающий набрал 31 (16+15) очко. Сообщалось, что Егор не вернётся в «Торонто» до конца сезона в КХЛ.

Гальченюк недавно пополнил состав «Каролины» в результате обмена с «Оттавой Сенаторз». «Ураганы» также в этом обмене получили нападающего Седрика Пакетта. В обратном направлении проследовал форвард Райан Дзингел. 27-летний Гальченюк принял участие в восьми встречах, забросив одну шайбу при показателе полезности «–6» и шести минутах штрафа. Сразу после обмена «Каролина» выставила Гальченюка на драфт отказов, откуда его никто не забрал.