Волков стал третьей звездой матча «Тампа» — «Флорида», сыграв меньше 10 минут

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флорида Пантерз». Победу в результативном матче одержали гости льда со счётом 6:4.
Форвард «Тампы» Александр Волков забросил две шайбы в матче и был признан его третьей звездой. Это первый дубль 23-летнего россиянина в лиге. В девяти матчах сезона в его активе стало 5 (3+2) очков. В этом матче он провёл на льду 9 минут 27 секунд (показатель полезность «+2»), реализовал оба броска в створ и сделал один блок-шот.
Лучшим игроком матча стал нападающий «Флориды» Александр Барков, забросивший шайбу и сделавший одну результативную передачу. Второй звездой признан защитник «пантер» Маккензи Уигар, набравший 1 (0+1) очко и заработавший полезность "+3".
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