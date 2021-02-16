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Шенн — о семи матчах кряду с «Аризоной»: хватит. Будет приятно сыграть с другим соперником

Шенн — о семи матчах кряду с «Аризоной»: хватит. Будет приятно сыграть с другим соперником
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (0:1) поделился мнением, что из-за переносов команды провели между собой семь матчей кряду. В этой серии «Блюзмены» одержали три победы (одну – в овертайме) и потерпели четыре поражения (одно – по буллитам).

«Мы готовы сыграть с кем-нибудь ещё. Уже хватит. Мы не злимся и не выражаем недовольство, мы рады играть в хоккей, но в то же время будет приятно поиграть с другим соперником. У нас немало травмированных игроков, мы провели несколько хороших матчей, но свой лучший хоккей еще не показали», – цитирует Шенна официальный сайт НХЛ в русской версии.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей.

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