Нападающий «Оттавы» Дадонов стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.

Российский форвард «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов признан первой звездой дня в НХЛ. Его команда уступала к 40-й минуте матча с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:5, но смогла отыграться в основное время и добыть победу в овертайме. Дадонов стал главным героем матча, сначала сделав счёт 5:5, а затем отличившись в дополнительное время.

Второй звездой стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик, оформивший дубль в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ). В активе чешского нападающего в том числе гол в овертайме.

Третьей звездой признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Брок Макгинн с 4 (2+2) очками в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3).