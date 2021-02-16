Нападающий «Оттавы» Дадонов стал первой звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.
Российский форвард «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов признан первой звездой дня в НХЛ. Его команда уступала к 40-й минуте матча с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:5, но смогла отыграться в основное время и добыть победу в овертайме. Дадонов стал главным героем матча, сначала сделав счёт 5:5, а затем отличившись в дополнительное время.
Второй звездой стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик, оформивший дубль в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ). В активе чешского нападающего в том числе гол в овертайме.
Третьей звездой признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Брок Макгинн с 4 (2+2) очками в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3).
Евгений Дадонов прокомментировал победный камбэк «Оттавы» со счёта 1:5
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