Защитник Артём Минулин вернулся в состав «Магнитки», Мозякин пропустит матч с «Трактором»

Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором», который пройдёт на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 16 февраля. Начало — в 17:00 мск.



Нападающий Сергей Мозякин пропустит второй матч подряд. Кроме того, на встречу не заявлен защитник Никита Хлыстов. Игрок обороны Артём Минулин возвращается в строй.



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Яковлев — Дронов Минулин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;

Хольм — Минулин, Чибисов — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Мартынов, Кошелев — Нестрашил — Карпов;

Николаев — Рожков, Голдобин — Швырёв — Коробкин.

Место в воротах магнитогорцев займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.