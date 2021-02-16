Защитник Артём Минулин вернулся в состав «Магнитки», Мозякин пропустит матч с «Трактором»
Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором», который пройдёт на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 16 февраля. Начало — в 17:00 мск.
Нападающий Сергей Мозякин пропустит второй матч подряд. Кроме того, на встречу не заявлен защитник Никита Хлыстов. Игрок обороны Артём Минулин возвращается в строй.
Пятёрки на матч выглядят следующим образом:
- Яковлев — Дронов Минулин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;
- Хольм — Минулин, Чибисов — Прохоркин — Плотников;
- Пашнин — Мартынов, Кошелев — Нестрашил — Карпов;
- Николаев — Рожков, Голдобин — Швырёв — Коробкин.
Место в воротах магнитогорцев займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.
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