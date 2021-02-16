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Защитник Артём Минулин вернулся в состав «Магнитки», Мозякин пропустит матч с «Трактором»

Защитник Артём Минулин вернулся в состав «Магнитки», Мозякин пропустит матч с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0
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Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором», который пройдёт на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 16 февраля. Начало — в 17:00 мск.

Нападающий Сергей Мозякин пропустит второй матч подряд. Кроме того, на встречу не заявлен защитник Никита Хлыстов. Игрок обороны Артём Минулин возвращается в строй.

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

  • Яковлев — Дронов Минулин, Бек —  Расмуссен — Кулёмин;
  • Хольм — Минулин, Чибисов — Прохоркин — Плотников;
  • Пашнин — Мартынов, Кошелев — Нестрашил — Карпов;
  • Николаев — Рожков, Голдобин — Швырёв — Коробкин.

Место в воротах магнитогорцев займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.

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