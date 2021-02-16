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Костин выбросил за борт Дица. В предыдущем матче он исполнил тот же приём на Даррене

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимает омский «Авангард». Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в столице Казахстана.

На первой минуте матча нападающий «Авангарда» Клим Костин применил силовой приём против капитана нур-султанцев Даррена Дица, в результате чего хоккеист «Барыса» упал на скамейку запасных омичей. После этого казахский игрок канадского происхождения быстро поднялся, перелез через бортик и вернулся в игру.

Отметим, что в предыдущей встрече между этими соперниками Костин также выбросил за борт соперника. Этим соперником был Даррен Диц.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

К середине второго периода «Барыс» побеждает со счётом 2:1. За нур-султанскую команду шайбы забросили Алихан Асетов и Никита Михайлис, а за омский «Авангард» — Рид Буше.