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Хартли — о матче с «Барысом»: сегодня «Авангард» показал лучшую игру за последнее время

Хартли — о матче с «Барысом»: сегодня «Авангард» показал лучшую игру за последнее время
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:4 ОТ).

«Очень горжусь работой нашей команды. Игра улучшалась от периода к периоду. Немного не задалось начало. По различным причинам мы пропустили гол. Затем удалось сравнять счёт, продолжали бороться, не сдавались. Хорошо провели второй период, лучше действовали в третьем. К сожалению, пропустили гол в овертайме. Но если в целом оценивать, думаю, сегодня мы показали лучшую игру за последнее время, с учётом того что в последних матчах мы действуем довольно хорошо.

Как можно назвать это лучшей игрой — двойное преимущество по броскам и вместе с тем масса нереализованных моментов? Вратарь «Барыса» сегодня, наверное, был лучшим игроком из двух команд, совершал порой неимоверные сейвы. У нас были просто убойные моменты, когда он умудрялся отразить шайбу. Сегодня мы встретились с очень сильным вратарём, это хоккей, и это нормально. Считаю, команда сегодня провела хорошую встречу», — приводит слова Хартли пресс-служба «Барыса».

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