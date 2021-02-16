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Михайлис: нервная концовочка получилась с «Авангардом», удаление на ровном месте

Михайлис: нервная концовочка получилась с «Авангардом», удаление на ровном месте
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу команды в матче с «Авангардом» (4:3 ОТ),

«Тяжёлая, равная встреча. «Авангард» — хорошая команда. Много мастеровитых хоккеистов противостояло нам. Наши ребята здорово сыграли, надёжно, по заданию. Да, нервная концовочка получилась, удаление на ровном месте. Слава богу, реализовали большинство. Всех — с победой. Хенрик Карлссон очень здорово выручал. Вся команда играла на результат.

Не возникает ли желания поберечь лидеров перед плей-офф? «Авангард» тоже играл основным составом. У нас был недельный перерыв, ребята отдохнули и готовы. Если уберу лидеров, они потеряют игровой тонус. Все должны быть готовы. Вместе с тем заявка не позволяет брать других. Повторюсь, мы бьёмся за то, чтобы повыше место занять. Нам нужны победы», — приводит слова Михайлиса Sports.kz.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в овертайме обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в столице Казахстана и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

«Барыс» прервал четырёхматчевую победную серию «Авангарда» благодаря дублю Н. Михайлиса
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