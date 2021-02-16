Брагин: сложно что-то сказать по Подколзину. Завтра посмотрим его состояние

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).
«Команда хорошо работала. Забили нужные голы. Хорошая игра вратаря. В концовке удаления внесли немного напряжения, но в целом хороший матч с нашей стороны.
По Подколзину сейчас сложно что-то сказать. Завтра посмотрим его состояние.
Во втором периоде взяли таймаут из-за долгой смены, плюс в Кетова попала шайба.
Первый матч после паузы всегда непростой, но в плане физики катались и работали неплохо. Чибриков всегда играл в меньшинстве, и в ВХЛ тоже. Он умеет играть в меньшинстве, поэтому играет. Он сыграл четыре матча за четыре дня? Сейчас отдохнёт, посмотрим. Каждого игрока мониторим. Если состояние будет нормальное, значит, будет играть дальше», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2021
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:27
-
22:19
-
22:05
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:17
-
21:10
-
20:58
-
20:50
-
20:23
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:04
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:44
-
17:28
-
17:18
-
16:27
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:20
-
13:55