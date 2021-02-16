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Брагин: сложно что-то сказать по Подколзину. Завтра посмотрим его состояние

Брагин: сложно что-то сказать по Подколзину. Завтра посмотрим его состояние
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).

«Команда хорошо работала. Забили нужные голы. Хорошая игра вратаря. В концовке удаления внесли немного напряжения, но в целом хороший матч с нашей стороны.

По Подколзину сейчас сложно что-то сказать. Завтра посмотрим его состояние.

Во втором периоде взяли таймаут из-за долгой смены, плюс в Кетова попала шайба.

Первый матч после паузы всегда непростой, но в плане физики катались и работали неплохо. Чибриков всегда играл в меньшинстве, и в ВХЛ тоже. Он умеет играть в меньшинстве, поэтому играет. Он сыграл четыре матча за четыре дня? Сейчас отдохнёт, посмотрим. Каждого игрока мониторим. Если состояние будет нормальное, значит, будет играть дальше», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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