Никишин: «Спартаку» со СКА не хватило концентрации в решающие моменты, когда надо забивать

Защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:3), а также рассказал о своём состоянии после травмы.



«Нормальные ощущения. Прошёл сборы и плане физики нормально себя чувствовал. Матч неплохой, плохо только, что проиграли, не реализовали много большинства. СКА вовремя забил, а мы постоянно догоняли. Сейчас у нас команда чувствует себя хорошо. После сборов дали день отдыха, этого достаточно. Теперь надо выигрывать. Нам не хватило концентрации в решающие моменты, когда надо забивать.



Ожидали от СКА быстрого хоккея. Такая же встреча была в Москве. Они быстро садятся на нашу оборону. Пытались подстроиться, навязать свою игру, но подвёл первый гол, который пропустили на смене из-за своей ошибки», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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