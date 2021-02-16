Стрёмвалль: СКА контролировал ситуацию и относительно спокойно довёл матч до победы

Нападающий СКА Мальте Стрёмвалль прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).



«Удалось хорошо начать матч. Старт был за нами, мы играли энергично. Быстрый гол придал уверенности. Здорово, что удалось забить в большинстве, мы много работаем над этим. Допустили много выходов на наши ворота, это не очень хорошо, но Магнус Хелльберг подтащил нас. Приятно, что у нас есть вратарь, который всегда может выручить. В третьем периоде мы контролировали ситуацию и относительно спокойно довели встречу до победы», — передаёт слова Стрёмвалля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.