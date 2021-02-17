Четвёртый бомбардир рижского «Динамо» в этом сезоне Лайпон продолжит карьеру в Швеции
Канадский форвард Джей Си Лайпон заключил контракт с командой «Оскарсхамн», сообщается на официальном сайте шведского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
В этом сезоне 27-летний Лайпон выступал в рижском «Динамо». Джей Си принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-5" и 74 минутах штрафного времени. В среднем за матч Лайпон проводил на льду чуть больше 14 минут (14.02) и был четвёртым бомбардиром команды.
15 февраля рижское «Динамо» проиграло «Ак Барсу (3:4). Это девятое поражение латвийского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».
Рижское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» и продлило серию поражений до девяти матчей
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