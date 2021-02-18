Агент Дацюка — о его продолжении карьеры: Павел примет решение после окончания сезона

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка, ответил на вопрос, планирует ли его клиент продолжать карьеру в следующем сезоне.

«С Пашей мы постоянно на связи. Он продолжает радовать своей игрой, у него хороший сезон в «Автомобилисте». Главное, чтобы травмы обходили стороной. Как и в прошлые годы, Павел примет решение после окончания сезона. От себя могу сказать, что с удовольствием бы продолжил наблюдать за его волшебством на льду. На игре Дацюка выросло целое поколение болельщиков и хоккеистов. Это настоящий пример для молодёжи и образец профессионализма», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 42-летний нападающий принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности "+13" и 10 минутах штрафного времени.