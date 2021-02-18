Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.
Первой звездой признан нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).
Второй звездой стал вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кевин Ланкинен, отразивший 29 бросков и оформивший первый шат-аут в НХЛ в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0). В нынешнем сезоне финский вратарь дебютировал в лиге, и матч с «Детройтом» стал для него 12-м за карьеру в лиге.
Третьей звездой стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, сделавший две результативные передачи в матче с «Виннипег Джетс» (3:2). Для канадского нападающего первое очко стало 500-м за карьеру в НХЛ. Макдэвид стал восьмым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 500 очков в лиге. На покорение этого рубежа ему потребовалось 369 матчей. Примечательно, что столько же матчей на аналогичное число очков затратил Сидни Кросби.
- 18 февраля 2021
-
12:31
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
09:46
-
09:15
-
08:52
-
08:26
-
07:54
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:00
-
05:43
-
03:44
- 17 февраля 2021
-
23:45
-
23:18
-
22:56
-
22:40
-
22:20
-
21:39
-
21:24
-
21:04
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:58
-
19:48
-
19:18
-
18:47
-
18:27