Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Чикаго» — о голе Курашёва: классное сочетание скорости и мастерства

Главный тренер «Чикаго» — о голе Курашёва: классное сочетание скорости и мастерства
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:0) прокомментировал эффектный гол нападающего своей команды Филиппа Курашёва. На пути к воротам швейцарский нападающий прошёл трёх соперников, включая Владислава Наместникова, Джона Мерилла и Троя Стечера.

«Это было классное сочетание скорости и мастерства! Без высокой скорости так не сыграть, а она у Курашёва есть», — сказал Коллитон после матча.

Главным героем матча стал голкипер «ястребов» Кевин Ланкинен, отразивший 29 бросков и оформивший первый шат-аут в НХЛ. В нынешнем сезоне финский вратарь дебютировал в лиге, и матч с «Детройтом» стал для него 12-м за карьеру в лиге.

Нападающий «Чикаго» Курашёв прокомментировал шикарный гол в ворота «Детройта»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021