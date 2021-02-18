Главный тренер «Чикаго» — о голе Курашёва: классное сочетание скорости и мастерства

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:0) прокомментировал эффектный гол нападающего своей команды Филиппа Курашёва. На пути к воротам швейцарский нападающий прошёл трёх соперников, включая Владислава Наместникова, Джона Мерилла и Троя Стечера.

«Это было классное сочетание скорости и мастерства! Без высокой скорости так не сыграть, а она у Курашёва есть», — сказал Коллитон после матча.

Главным героем матча стал голкипер «ястребов» Кевин Ланкинен, отразивший 29 бросков и оформивший первый шат-аут в НХЛ. В нынешнем сезоне финский вратарь дебютировал в лиге, и матч с «Детройтом» стал для него 12-м за карьеру в лиге.