Нападающий «Чикаго» Курашёв прокомментировал шикарный гол в ворота «Детройта»
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв прокомментировал шикарный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:0). На пути к воротам швейцарский нападающий прошёл трёх соперников, включая Владислава Наместникова, Джона Мерилла и Троя Стечера.
«Не знаю, что сказать. Ну, это просто прорыв. Кит сделал хороший пас в середине площадки. Я просто попытался обойти защитников, это сработало», — сказал Курашёв.
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Главным героем матча стал голкипер «ястребов» Кевин Ланкинен, отразивший 29 бросков и оформивший первый шат-аут в НХЛ. В нынешнем сезоне финский вратарь дебютировал в лиге, и матч с «Детройтом» стал для него 12-м за карьеру в лиге.
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