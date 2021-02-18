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Нападающий «Чикаго» Курашёв прокомментировал шикарный гол в ворота «Детройта»

Нападающий «Чикаго» Курашёв прокомментировал шикарный гол в ворота «Детройта»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв прокомментировал шикарный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:0). На пути к воротам швейцарский нападающий прошёл трёх соперников, включая Владислава Наместникова, Джона Мерилла и Троя Стечера.

«Не знаю, что сказать. Ну, это просто прорыв. Кит сделал хороший пас в середине площадки. Я просто попытался обойти защитников, это сработало», — сказал Курашёв.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Главным героем матча стал голкипер «ястребов» Кевин Ланкинен, отразивший 29 бросков и оформивший первый шат-аут в НХЛ. В нынешнем сезоне финский вратарь дебютировал в лиге, и матч с «Детройтом» стал для него 12-м за карьеру в лиге.

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