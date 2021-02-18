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Гендиректор «Салавата»: надеемся, что новый контракт с Лямся придаст команде уверенности

Гендиректор «Салавата»: надеемся, что новый контракт с Лямся придаст команде уверенности
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов объяснил продление контракта с главным тренером команды Томи Лямся.

«Мы удовлетворены работой Томи в этом сезоне. Он придал необходимый импульс развитию команды, который мы от него ждали. Именно об этом говорили с ним, когда подписывали контракт в апреле прошлого года. Хотим, чтобы Лямся продолжил работать в этом направлении. Рассчитываем, что Томи Лямся сделает много полезного для совершенствования всей нашей клубной вертикали. Надеемся, что новый контракт с главным тренером придаст уверенности всей команде в преддверии плей-офф», — цитирует Курносова пресс-служба уфимского клуба.

В нынешнем регулярном чемпионате уфимский клуб в настоящий момент занимает четвёртое место в Восточной конференции. В активе «Салавата» 73 очка после 55 матчей. Подопечные Лямся одержали 34 победы и потерпели 21 поражение.

«Салават» продлил контракт с главным тренером Томи Лямся
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