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Кадейкин забросил победную шайбу в ворота «Ак Барса» за 1,8 секунды до сирены

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победную шайбу «Салавата Юлаева» в концовке третьего периода в большинстве забросил нападающий Александр Кадейкин. 27-летний форвард поразил ворота Адама Рейдеборна за 1,8 секунды до сирены. Этот гол стал для Кадейкина 11-м в сезоне. Ему ассистировали Сакари Маннинен и Филип Ларсен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это шестая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 20 февраля.