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Антипин: СКА неплохо играет с «Динамо», в этих поражениях нет закономерности

Антипин: СКА неплохо играет с «Динамо», в этих поражениях нет закономерности
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Виктор Антипин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).

«Боевой матч. Разница только в том, что мы не реализовали большинство, а соперник забил. Мы неплохо играем с «Динамо», все матчи в одну шайбу. Не думаю, что в этих проигрышах есть какая-то закономерность. До этого у нас тоже были моменты в каждом из матчей, но мы их не реализовывали», — передаёт слова Антипина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 20 февраля.

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