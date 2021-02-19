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Илья Михеев забил 10-й гол в карьере в НХЛ

Илья Михеев забил 10-й гол в карьере в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:2 в пользу «Торонто». За хозяев дубль оформил Остон Мэттьюс, ещё по шайбе в свой актив записали Джо Торнтон, Митчелл Марнер и российский нападающий Илья Михеев. Для россиянина эта шайба стала 10-й в карьере в НХЛ. В нынешнем сезоне это его второй гол.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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