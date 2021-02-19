Голкипер Самсонов отметился результативной передачей, играя за фарм-клуб «Вашингтона»

Российский голкипер системы «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов набрал первый балл в заокеанской карьере, отметившись передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши Бирс» и «Бингхэмптон Дэвилз» (2:1).
Командированный в «Херши» Самсонов был отмечен в протоколе как один из ассистентов автора победного гола Дамьена Райэта, а что касается непосредственно вратарских обязанностей, то Илья отразил 22 броска из 23 и одержал первую победу в АХЛ в нынешнем сезоне.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Херши Бирс».
Стоит заметить, что этот матч стал последним для Самсонова в АХЛ. Российский голкипер возвращается в главную команду системы.
«Что касается Самсонова, то он сыграл два матча в АХЛ, получил игровую практику в «Херши» и теперь возвращается к нам», — заявил главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт.
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