Голкипер Самсонов отметился результативной передачей, играя за фарм-клуб «Вашингтона»

Российский голкипер системы «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов набрал первый балл в заокеанской карьере, отметившись передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши Бирс» и «Бингхэмптон Дэвилз» (2:1).

Командированный в «Херши» Самсонов был отмечен в протоколе как один из ассистентов автора победного гола Дамьена Райэта, а что касается непосредственно вратарских обязанностей, то Илья отразил 22 броска из 23 и одержал первую победу в АХЛ в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Херши Бирс».

Стоит заметить, что этот матч стал последним для Самсонова в АХЛ. Российский голкипер возвращается в главную команду системы.

«Что касается Самсонова, то он сыграл два матча в АХЛ, получил игровую практику в «Херши» и теперь возвращается к нам», — заявил главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт.