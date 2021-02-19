Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые в сезоне не забил в трёх матчах подряд

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч без заброшенных шайб, отметившись только результативной передачей. Россиянин не поражал чужие ворота в трёх матчах подряд – это первый случай в нынешнем сезоне. В матче с «Баффало» Александр провёл на льду 16 минут 25 секунд, за которые совершил четыре броска в створ ворот и выполнил четыре силовых приёма.

Напомним, что нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» В активе Мэттьюса стало 16 заброшенных шайб в 17 матчах нынешнего сезона. Американский форвард уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая на четыре точных броска форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера (12 голов). На счету Овечкина четыре гола.