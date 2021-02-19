Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.
Первой звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Оттавой Сенаторз» (7:3). В активе Мэттьюса стало 16 заброшенных шайб в 17 матчах нынешнего сезона. Американский форвард уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая на четыре точных броска форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера (12 голов).
Второй звездой стал вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин, оформивший шат-аут в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:0). Латвийский голкипер отразил 32 броска.
Третьей звездой назван форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Кайл Палмьери, оформивший дубль в ворота «Бостон Брюинз» (3:2).
Остон Мэттьюс забил 16 голов в 17 матчах сезона и уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ
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