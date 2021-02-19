Кросби: я бы хотел играть в «Питтсбурге» до конца карьеры
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что хочет завершить карьеру в нынешнем клубе.
«Изменилось ли что-то в моём стремлении завершить карьеру в «Пингвинз»? Нет, ничего не изменилось. Мне нравится играть здесь. В этой команде хотел бы играть до конца карьеры», — приводит слова канадского форварда журналист Уэс Кросби в своём «твиттере».
Ранее Кросби достиг отметки в 1276 очков за карьеру в НХЛ. Канадский форвард вышел на 37-е место по очкам за карьеру в НХЛ, превзойдя результат Эла Макинниса (1274). Рекорд принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки (2857). Среди российских хоккеистов первое место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в его активе 1292 балла.
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