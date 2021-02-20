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«Вегас» показал тренировку команды на озере Тахо

«Вегас» показал тренировку команды на озере Тахо
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо выступил в роли оператора в новом видео «рыцарей». 30-летний форвард показал своими глазами тренировку американской команды на озере Тахо.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вегас Голден Найтс».

Напомним, на льду южного берега самого большого горного озера Северной Америки, расположенного на границе Калифорнии и Невады, пройдёт два матча регулярного сезона. 20 февраля сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а 21-го — «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут без зрителей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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