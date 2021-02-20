«Вегас» показал тренировку команды на озере Тахо

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо выступил в роли оператора в новом видео «рыцарей». 30-летний форвард показал своими глазами тренировку американской команды на озере Тахо.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вегас Голден Найтс».
Напомним, на льду южного берега самого большого горного озера Северной Америки, расположенного на границе Калифорнии и Невады, пройдёт два матча регулярного сезона. 20 февраля сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а 21-го — «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут без зрителей.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
- 20 февраля 2021
-
10:47
-
10:20
-
10:03
-
09:49
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
05:53
-
05:44
-
04:05
-
00:01
- 19 февраля 2021
-
23:40
-
22:49
-
21:52
-
20:59
-
20:24
-
20:00
-
19:49
-
19:30
-
18:40
-
18:02
-
17:53
-
17:30
-
17:14
-
16:40
-
16:17
-
15:30
-
14:55
-
14:27
-
13:55
-
13:27
-
13:15
-
12:55
-
12:30