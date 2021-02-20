Буцаев — о поражении от «Амура»: природа взяла своё — выпали из-за смены часовых поясов
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с хабаровским «Амуром» (0:3).
«Сегодня нам, скажем так, не хватало свежести — природа взяла своё. Почувствовали, что это такое, когда выпадаешь из-за смены часовых поясов. Отсюда и много брака. Ребята старались из себя достать сверхсилы, но этого было недостаточно», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Сергея Светлова. Самым результативным игроком встречи стал Владимир Бутузов, он набрал 2 (1+1) очка.
«Амур» дома всухую обыграл «Нефтехимик», забросив 3 шайбы
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
17:54
-
17:34
-
16:54
-
16:32
-
15:59
-
15:50
-
15:42
-
14:57
-
14:52
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:12
-
12:58
-
12:40
-
12:23
-
11:59
-
11:22
-
10:47
-
10:20
-
10:03
-
09:49
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
05:53
-
05:44
-
04:05
-
00:01
- 19 февраля 2021
-
23:40
-
22:49
-
21:52
-
20:59
-
20:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам