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Буцаев — о поражении от «Амура»: природа взяла своё — выпали из-за смены часовых поясов

Буцаев — о поражении от «Амура»: природа взяла своё — выпали из-за смены часовых поясов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с хабаровским «Амуром» (0:3).

«Сегодня нам, скажем так, не хватало свежести — природа взяла своё. Почувствовали, что это такое, когда выпадаешь из-за смены часовых поясов. Отсюда и много брака. Ребята старались из себя достать сверхсилы, но этого было недостаточно», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Сергея Светлова. Самым результативным игроком встречи стал Владимир Бутузов, он набрал 2 (1+1) очка.

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