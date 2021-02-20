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Скленичка: «Йокерит» хорошо играет с топовыми командами. В плей-офф не должно быть проблем

Скленичка: «Йокерит» хорошо играет с топовыми командами. В плей-офф не должно быть проблем
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Йокерита» Давид Скленичка подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (4:5 ОТ).

«Мы провели достаточно хороший матч, но этого оказалось недостаточно. В целом по сезону мы хорошо играем с топовыми командами, поэтому не думаю, что у нас будут большие проблемы в плей-офф. Мы постараемся подойти к нему в лучшей форме. Сегодня мы заслужили свои голы, в том числе и я. Нам только нужно играть дисциплинированно», — приводит слова Скленички пресс-служба КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Московское «Динамо» отыгралось на 60-й минуте и в овертайме переиграло «Йокерит»
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