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Мэттьюс забил 18 голов в 18 матчах сезона и увеличил отрыв в гонке снайперов до 6 шайб

Мэттьюс забил 18 голов в 18 матчах сезона и увеличил отрыв в гонке снайперов до 6 шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Остон Мэттьюс (2), Трэвис Бойд, Митчелл Марнер и Александр Керфут. В активе Мэттьюса стало 18 заброшенных шайб в 18 матчах нынешнего сезона. Американский форвард уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая на шесть точных бросков форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера (12 голов). Третье место занимает нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли с 11 голами.

Мэттьюс продлил личную серию с набранными очками до 16 матчей, что является третьим результатом за всю истории «кленовых листьев». 23-летний нападающий повторил результат Дэйва Андрейчака, Джона Андерсона и Бэйба Дая.

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